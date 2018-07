Ciclista é multado em blitz da lei seca, no Rio

De acordo com nota divulgada pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, Bianco estava conduzindo a bicicleta elétrica sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível com o veículo, sem capacete e teria se recusado a fazer o teste do etilômetro, conhecido como bafômetro. O cinegrafista terá que pagar multa de R$ 1,7 mil e perder 21 pontos na carteira.

Em entrevista ao portal G1, Marcelo Toscano Bianco afirmou que estava trabalhando em um evento na Lagoa e, por volta das 4h do sábado, estava trafegando pela ciclovia quando, na região do Arpoador, avistou uma tenta da blitz Lei Seca que ocupava toda a ciclovia. Ao desviar e tentar passar entre um carro e o meio-fio, foi parado por agentes da blitz. Bianco colocou em questão a falta de esclarecimento sobre a necessidade de portar autorizações específicas para conduzir bicicletas elétricas.

A assessoria de imprensa do Denatran informou à reportagem que o condutor de um ciclomotor, incluindo as bicicletas elétricas, tem três opções para poder conduzir o veículo dentro da lei: "ou o condutor deve ter uma permissão para dirigir, a própria CNH ou uma autorização para conduzir ciclomotores que é emitida nos Detrans dos Estados e os Municípios regulamentam", informa. Em quaisquer casos, segundo o Denatran, conduzir um veículo ciclomotor exige documentação específica.