Ciclista Lance Armstrong anuncia volta às competições O ciclista norte-americano Lance Armstrong, heptacampeão da Volta da França, vai retornar às competições profissionais "a fim de conscientizar sobre o ônus global do câncer", confirmou seu site na terça-feira. (http://www.lancearmstrong.com/). A volta de Armstrong, 36 anos, uma das figuras mais dinâmicas do ciclismo, era objeto de rumores há semanas. Na segunda-feira, a revista especializada Velonews disse, citando fontes anônimas, que ele iria disputar a Volta da França, a Volta Amgen da Califórnia, a prova Paris-Nice, a Volta da Geórgia e a corrida Daupine-Libere. A publicação disse que ele vai correr pela equipe Astana. Mas Johan Bruyneel, agente de Amstrong, havia negado à Reuters na terça-feira que o contato tenha ocorrido. Sobrevivente de um câncer de testículo, Amstrong é o recordista de vitórias consecutivas (sete, de 1999 a 2005) na Volta da França, prova mais importante do ciclismo mundial.