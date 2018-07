Ciclista morre atropelado ao tentar ultrapassagem

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, o ciclista seguia pela Gregório Bezerra e tentou ultrapassar o caminhão parado no semáforo, por um vão entre o veículo e a calçada. Acabou se desequilibrando e caiu entre as rodas. Pessoas presentes na hora disseram que o motorista do caminhão não viu Roschel e passou por cima dele quando o farol abriu

O ciclista chegou a ser resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, mas morreu depois de chegar ao Hospital das Clínicas. O condutor do caminhão, de 44 anos, prestou depoimento no 98 º DP (Jardim Miriam) e fez exame de embriaguez, cujo resultado deve sair em 30 dias. O caso, encaminhado ao 48 º DP (Cidade Dutra), foi registrado como homicídio culposo, quando não tem intenção de matar.

Em nota, a EcoUrbis informou que "imediatamente após o acidente, seus profissionais solicitaram auxílio ao serviço de resgate e se colocaram à disposição das autoridades policiais para prestar todos os esclarecimentos sobre a fatalidade". A concessionária afirmou que continuará colaborando "em todos os sentidos" com a investigação.