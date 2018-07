Ciclista morre atropelado na Rodovia Ayrton Senna Um ciclista morreu na manhã deste domingo, 26, ao ser atropelado por um táxi no quilômetro 26 da Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, no sentido interior paulista. De acordo com a assessoria da EcoPistas - concessionária que administra a via -, o ciclista trafegava pelo acostamento no momento do acidente, por volta das 8h30.