Ciclista morre atropelado na zona norte de SP Um acidente no cruzamento entre a pista sentido Marginal/Mandaqui da Avenida Engenheiro Caetano Alvares com a Rua Domingos Torres, no bairro do Limão, zona norte da capital paulista, terminou com a morte de um ciclista no final da noite desta quarta-feira. Segundo policiais militares da 2ª Companhia do 18º Batalhão, por volta das 23h, Nelson Neides Anísio, de 32 anos, ao entrar na avenida e não respeitar o farol vermelho, foi atingido violentamente por um Fiat Elba cinza, cujo motorista não teve tempo de frear. Bombeiros foram acionados pelo motorista do Fiat, mas o ciclista, que exalava álcool, já estava morto quando a equipe de resgate chegou. Dentro da mochila de Nelson os policiais encontraram uma garrafa pet amarela contendo bebida alcoólica. Até as 2h desta madrugada, nenhum parente de Nelson havia sido encontrado e seu corpo permanecia no local do acidente, por causa do trabalho da perícia. Com Nelson, os policiais encontram também um crachá de empresa. Ao entrarem em contato com a firma, os policiais foram informados que Nelson tinha sido demitido havia alguns dias. O atropelamento será registrado no plantão do 40º Distrito Policial, de Vila Santa Maria. A Companhia de Engenharia de Tráfego informa que duas faixas de rolamento seguem interditas no sentido Marginal/Mandaqui da Avenida Engenheiro Caetano Alvares.