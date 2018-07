Ciclista morre atropelado no Aterro do Flamengo, no Rio O ciclista Francisco Paiva Sobrinho, de 51 anos, morreu na manhã desta sexta-feira depois de ser atropelado por um táxi na pista sentido norte do Aterro do Flamengo, no centro do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu perto da Praça Luís de Camões, no bairro da Glória, por volta das 5 horas.