Ciclista morre atropelado por ônibus na Paulista Um ciclista morreu atropelado por um ônibus, na Avenida Paulista, próximo à Rua Pamplona, na manhã desta sexta-feira. Uma equipe do helicóptero Águia chegou a ser acionada, mas o ciclista morreu no local. Por conta do acidente, duas faixas da pista sentido Consolação estão interditadas, provocando congestionamento de dois quilômetros.