Ciclista morre em incêndio à beira de rodovia em SP

O rapaz, que passou a tarde pedalando, voltava para casa, quando parou para descansar e acabou dormindo sob uma árvore. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao ser socorrido, ele contou que acordou com o corpo em chamas. O ciclista foi socorrido ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru, onde os médicos constataram queimaduras em 70% do corpo.

Internado em estado grave, o ciclista não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo neste domingo. Segundo o Serviço Social do PSC, a família pediu que não fosse divulgada a identidade e maiores informações sobre a vítima. O corpo foi encaminhado na tarde deste domingo para o Instituto Médico Legal (IML).

As causas do incêndio ainda não tinham sido descobertas pela polícia neste domingo, mas segundo informações do Corpo de Bombeiros cerca de 5 mil metros quadrados de área foram queimados pelas chamas.