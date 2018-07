Ciclista profissional morre atropelado por carro O ciclista Hailton Pereira da Silva, mais conhecido como Ceará, de 48 anos, morreu atropelado por um carro na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, nesta quinta-feira (14), em Bauru, a 326 quilômetros de São Paulo. Ceará pedalava pelo acostamento num trecho urbano, quando foi atingido por um Fiat Strada desgovernado. O motorista do carro, W.B., de 19 anos, alegou ter perdido o controle do automóvel e capotado, atingindo-o. Ceará morreu na hora. A bicicleta ficou destruída. W.B. e B.F., de 25 anos, que estava no banco do passageiro, tiveram ferimentos leves.