Ciclista recebe braço biônico com tatuagem O pintor David Santos Souza, de 21 anos, que perdeu o braço direito quando andava de bicicleta na Avenida Paulista, há quatro meses, recebeu nesta quarta-feira) o braço mecânico doado por uma empresa de Sorocaba. A prótese é revestida com um tecido de silicone que imita a pele humana e ganhou um adereço especial: uma tatuagem com estampa de caveira que brilha no escuro, escolhida a dedo por Souza. O braço biônico, doado pelo empresário Nelson Nolé, foi adaptado às características pessoais do paciente.