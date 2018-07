Ciclistas aprovam nova ciclovia, com ressalvas

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) inaugurou, ontem, o primeiro trecho da Ciclovia Rio Pinheiros, com 14 quilômetros, ligando a região do autódromo à Vila Olímpia, na zona sul. A via funcionará todos os dias, das 6 às 18 horas. Quando a iluminação for instalada, o horário será ampliado, mas não há data definida.

O espaço custou R$ 10 milhões e conta com banheiros, ambulatório e pontos para reparos de bicicletas. O monitoramento do trajeto será feito por oito seguranças em bicicletas e por seguranças das estações da linha 9-Esmeralda. A ciclovia representa o início da "convivência dos meios de transporte com a bicicleta", afirmou o presidente da CPTM, Sérgio Henrique Passos Avelleda.

A arquiteta Maraí Valente, de 34 anos, acredita que a ciclovia "vai virar uma pista de lazer, com certeza". Ela percorreu o trecho inteiro, ida e volta, em cerca de 1h40 e disse que uma parte do percurso não conta com a vegetação do Projeto Pomar e, por isso, o vento é bem forte. "A pedalada é intensa", contou.

Maraí celebrou a inauguração, mas já sugeriu melhorias. "Os carros da EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia) ainda circulam por lá, então precisa de cor diferente (no chão) e separação física para os ciclistas", alertou. "Os carros passavam em alta velocidade e buzinavam para que os ciclistas saíssem da frente",disse.

Segundo a CPTM, a ciclovia ocupa uma antiga estrada de serviço e os carros passarão por lá, sempre que necessário, utilizando a faixa sinalizada para a passagem de veículos de serviço, junto ao Rio Pinheiros.

Já para o presidente da Associação de Ciclismo da Grande São Paulo, João Carlos Labin, de 62 anos, "a ciclovia está maravilhosa, muito bem feitinha e sinalizada". "Mas agora é preciso brigar pelos acessos. O ideal seria ter acesso em todas as pontes", avaliou. Por enquanto, são duas entradas, pela Avenida Miguel Yunes, próximo da Ponte Jurubatuba, e pela passarela perto da Estação Vila Olímpia. O governo do Estado, porém, prometeu inaugurar mais dois acessos em três dias.

De acordo com o governador José Serra (PSDB) e o prefeito Gilberto Kassab (DEM), há planos para ampliar as ciclovias, com 100 quilômetros implementados até março de 2011.