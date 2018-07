Ciclistas ?inauguram? faixa na Avenida Paulista

Neste domingo na Paulista, vários ciclistas circularam tranquilamente ocupando toda a pista da esquerda pela manhã. Mas à tarde, com o trânsito mais intenso por causa do jogo de futebol que acontecia no Estádio do Pacaembu, houve conflitos entre automóveis e bicicletas.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não proíbe que bicicletas circulem na faixa da esquerda, mesmo sem a separação oficial da ciclofaixa de lazer com cones. A lei afirma que as bicicletas devem circular em algum dos bordos da pista, sem especificar se é o direito ou esquerdo. Ela sempre tem preferência sobre os veículos automotores.

A CET afirmou que a ciclofaixa ainda não foi inaugurada e que será aberta oficialmente "em breve" - nessa ocasião, ela será separada por cones e terá monitores na operação. Ela terá 2,5 quilômetros de extensão, atravessando a avenida de uma ponta a outra nos dois sentidos. O funcionamento vai ser das 7h às 16h nos domingos e feriados e provavelmente deve ser inaugurada no domingo que vem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo