Ciclistas nus protestam contra riscos de usar bicicleta Cerca de cem ciclistas se reuniram no início da noite desta sexta-feira, 24, na Cinelândia, no centro do Rio, para um passeio durante o qual foram se despindo. O plano era mostrar o corpo para reclamar dos riscos que corre quem usa a bicicleta como meio de transporte no Rio.