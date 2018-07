Ciclistas terão de fazer curso Os atletas do ciclismo não poderão dar desculpa de falta de informação para justificar casos de doping. A União Ciclística Internacional (UCI) determinou que todos os atletas de nível internacional só terão autorização para competir se passarem, até 30 de junho de 2010, por um curso onde aprenderão a evitar as substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping (Wada). "Educação tem de correr paralelamente aos exames", disse a diretora antidopagem da UCI, Anne Gripper, que aposta no sucesso da iniciativa.