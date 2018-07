Ciclofaixa chega neste domingo à Guarapiranga

O novo ramal Guarapiranga das ciclofaixas de lazer terá 20,6 km de extensão em cada sentido. Desse total, 15 km pertencem a um trecho da ciclovia do Rio Pinheiros, inaugurada em 2010 e de responsabilidade do governo estadual. O trecho em questão vai da Estação Vila Olímpia da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) até a Avenida Miguel Yunes. Por ser uma ciclovia, ela funciona todos os dias da semana e pode ser utilizada para deslocamentos diários.

Depois de seguir por toda a ciclovia do Pinheiros, os ciclistas entrarão em um novo trecho de ciclofaixa de lazer, que passará ao lado do Autódromo de Interlagos. Esse trecho terminará na Ciclovia Parque Praia São Paulo, com 3 km de extensão, nas margens da represa. Outro ponto de interesse que estará conectado ao trajeto é o Parque Jacques Cousteau, a poucos metros da Avenida Atlântica, também na orla da Guarapiranga.

Com esse novo trecho, a cidade terá um total de 60 km de ciclofaixas de lazer, espalhadas por todas as zonas da capital. Se forem levadas em consideração apenas as que são conectadas umas às outras, será possível sair do centro e pedalar até a Avenida Paulista ou o Parque do Ibirapuera e, de lá, seguir até a Represa do Guarapiranga sem sair de vias exclusivas para bicicletas. Apenas as ciclofaixas das zonas leste e norte ainda não são conectadas às outras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo