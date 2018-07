Ciclofaixa da Zona Leste será inaugurada amanhã São Paulo, 24 - A Ciclofaixa de Lazer da Zona Leste será inaugurada amanhã com 14 km de extensão, sendo 7 km em cada sentido. Em comemoração, será realizado um evento a partir dar 9 horas no Parque Tiquatira, na altura do número 2.800 da avenida Governador Carvalho Pinto, ao lado do Clube Escola.