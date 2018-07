Ciclofaixa das zonas sul e oeste não funcionará domingo

A Ciclofaixa de Lazer tem 45 quilômetros de extensão e liga o Parque Villa-Lobos, na zona oeste, ao Parque das Bicicletas, no Ibirapuera, e à Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul. No outro domingo, dia 24, a pista será ativada normalmente, das 7h às 16h.

Segundo a CET, as Ciclofaixas de Lazer das zonas leste e norte vão funcionar normalmente, das 7h às 16h. Com 4 quilômetros de extensão em cada sentido, a da zona norte liga a Praça Heróis da FEB à Estação Parada Inglesa. A Ciclofaixa de Lazer da zona leste liga a Avenida Governador Carvalho Pinto ao Parque Linear Engenheiro Werner Zulauf-Tiquatira e tem 14 km de extensão (7 km em cada sentido). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo