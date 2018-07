Ciclofaixa de São Paulo terá mais 14 km a partir de maio

O novo trecho começa no Parque do Povo e segue pela Avenida Chedid Jafet, Rua Funchal, Avenida Eng. Luís Carlos Berrini e Avenida Jornalista Roberto Marinho. Atualmente, a Ciclofaixa possui 30 quilômetros de percurso e liga os parques das Bicicletas, do Ibirapuera, do Povo e Villa-Lobos. Seu primeiro trecho foi inaugurado em agosto de 2009 e o segundo em janeiro deste ano. Ela funciona aos domingos, das 7 horas às 14 horas.