Ciclofaixa do Ibirapuera será ampliada em 20 km, em SP A Prefeitura de São Paulo vai aumentar a ciclofaixa que liga o Parque das Bicicletas, na zona sul, aos Parques do Povo e do Ibirapuera. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), 20 quilômetros serão acrescidos no percurso que atravessa o Rio Pinheiros.