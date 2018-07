Ciclofaixa vai funcionar também na terça-feira em SP

A Ciclofaixa de Lazer, com 45 quilômetros de extensão, liga os parques das Bicicletas, do Ibirapuera, do Povo, Villa-Lobos, Avenida Chedid Jafet, Rua Funchal, Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e Avenida Jornalista Roberto Marinho (até o futuro Parque Clube do Chuvisco).

Rodízio

Em razão do feriado, a Operação Horário de Pico (rodízio municipal) estará suspensa na segunda, dia 14, e na terça-feira, dia 15, para veículos de passeio e caminhões. No entanto, na segunda-feira continua valendo a Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC). Na quarta-feira, dia 16, o Rodízio Municipal volta a valer normalmente.