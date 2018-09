Ciclone deve provocar temporais nos litorais de RS e SC A formação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico vai provocar temporais com rajadas de vento de até 120 quilômetros por hora nas regiões litorâneas dos Estados do Sul do País na madrugada e ao longo de amanhã. A previsão dos serviços de meteorologia fez com que os departamentos de Defesa Civil do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina emitissem alertas para a possibilidade de alagamentos, deslizamentos, destelhamentos e quedas de árvores, postes e placas. A navegação está desaconselhada tanto no oceano, que estará agitado, com ondas de até cinco metros, quanto nos rios e lagoas costeiras. Em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, os pescadores foram alertados para a mudança das condições meteorológicas e começaram a recolher seus barcos para o Cais do Porto Velho hoje. A formação de ciclones extratropicais é comum na costa meridional do Brasil, especialmente no outono e no inverno.