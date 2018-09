Ciclone em Mianmar matou mais de 10 mil pessoas, diz ministro

O ciclone tropical Nargis, que atingiu o oeste de Mianmar no sábado, deixou mais de 10 mil pessoas mortas, de acordo com declarações do ministro birmanês de Relações Exteriores, Nyan Win, à emissora de televisão estatal do país. O ministro disse que o governo de Mianmar está pronto para aceitar as ofertas de ajuda internacional. Os carregamentos de suprimentos para o país estão sendo preparados. Se os dados forem confirmados, o ciclone deste fim de semana terá sido o mais mortífero desde o tufão que atingiu a Índia em 1999 e matou cerca de 10 mil pessoas. O ciclone Nargis atingiu o oeste de Mianmar no sábado com ventos de 190 km/h e provocou ondas gigantes que destruíram cidades e vilas na costa do país. Cinco regiões de Mianmar foram declaradas zonas de emergência depois do desastre natural. Abrigo e água Segundo o representante da ONU para resposta a desastres, Richard Horsey, centenas de milhares de pessoas precisam de abrigo e água potável. Horsey acrescentou, no entanto, que é impossível dizer exatamente quantas pessoas foram afetadas por causa dos estragos nas estradas e na rede telefônica. A ONU e agências de ajuda humanitária enviaram equipes de avaliação para as áreas mais atingidas. Ao expressar pesar pela escala do desastre, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, confirmou que funcionários das Nações Unidas se reuniram com representantes do governo birmanês para discutir o envio de ajuda ao país. A Tailândia anunciou o envio de um avião com nove toneladas de alimentos e remédios, e a Índia mandou dois navios com carregamentos de comida, tendas, cobertores, roupas e medicamentos. Os Estados Unidos, que liberaram um pacote de ajuda de US$ 250 mil por meio da ONU, afirmaram que as autoridades de Mianmar se recusaram a autorizar a entrada no país de uma equipe americana de assistência a desastres. Em meio aos estragos causados pelo ciclone, a junta militar que governa Mianmar diz que um referendo sobre a nova Constituição do país está mantido para sábado. De acordo com as autoridades birmanesas, a população "aguarda avidamente a votação". Mas críticos acusam o governo de ter demorado para reagir diante do ciclone e esperam que o desastre tenha sérias repercussões políticas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.