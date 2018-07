Ciclone extratropical começa a se formar no Sul do País Um ciclone extratropical começa a se formar hoje entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Os ventos já chegaram a 97 quilômetros por hora em Cruz Alta, no planalto do Estado gaúcho, durante a madrugada de hoje, segundo a Climatempo. A pressão atmosférica, que está muito baixa sobre o Rio Grande do Sul, facilita a ocorrência de ventania e a formação de nuvens pesadas que podem provocar chuva forte.