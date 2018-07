Ciclone extratropical se forma no Sul do País Um novo ciclone extratropical e uma frente fria estão se formando e devem atingir o litoral de Santa Catarina entre amanhã e terça-feira, segundo previsão da Climatempo. As simulações da circulação de ventos na atmosfera, feita pelos computadores, indicam que o ciclone extratropical deve estar completamente organizado na costa catarinense até a noite de Terça-feira. O sistema não deve ser forte como o que foi observado no início de maio e que provocou chuvas torrenciais e ventos de 100 km/h a 120 km/h entre o sul de Santa Catarina e a região de Porto Alegre, causando graves danos, com muitas árvores arrancadas e inundações. Desta vez, a chuva mais intensa deve acontecer sobre Santa Catarina. As nuvens pesadas começam a se formar na noite de amanhã na fronteira com o nordeste da Argentina e o Paraguai. O oeste catarinense e a região de Foz do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, podem ter temporais. As áreas de chuva forte se espalham rápido e já na madrugada e na manhã de terça-feira são esperadas chuvas fortes por todo o Estado de Santa Catarina e também em algumas cidades do planalto, da serra e do litoral norte do Rio Grande do Sul. O mar deve ficar agitado e as ondas crescem rapidamente, entre o litoral norte do Rio de Grande do Sul e a região de Florianópolis, com as ondas podendo chegar aos 3 metros. O ciclone extratropical deve avançar rapidamente e deve passar por São Paulo na quarta-feira e até a noite atinge a altura do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, mas já enfraquecido.