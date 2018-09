Ciclone mata 10 mil em apenas uma cidade de Myanmar Os países de todo o mundo prometeram ajudar Myanmar depois de um ciclone matar 10 mil pessoas em apenas uma cidade, sugerindo que a contagem de mortos pode ser muito maior no país asiático, governado por uma junta militar. "Na divisão de Irrawaddy a contagem de mortos chega a mais de 10 mil", disse na manhã da terça-feira (horário local) uma transmissão da Myanmar TV. "Os desaparecidos são cerca de 3 mil. Em Bogalay, a contagem de mortos é de cerca de 10.000". Na maior cidade do país, Yangon, as pessoas faziam filas para compartilhar água quente e ainda não havia eletricidade quatro dias depois de o violento ciclone Nargis atingir o delta do Irrawaddy, local de plantações de arroz em um país com 53 milhões de habitantes. "Os geradores estão vendendo muito bem sob os generais", disse um homem que esperava do lado de fora de uma loja, refletindo parte do ressentimento nas ruas ao que muitos descreveram como uma resposta lenta ao ciclone com ventos de 190 quilômetros por hora. Poucos soldados eram vistos limpando os destroços e removendo árvores, exceto em estradas importantes, disseram residentes da antiga capital do país. Monges e residentes, usando as ferramentas disponíveis, derrubavam árvores. "O regime perdeu uma oportunidade de ouro de enviar os soldados assim que a tempestade começou", disse um funcionário público. As autoridades de Myanmar, depois de uma contagem inicial de apenas algumas centenas de mortos, anunciou contagens dramaticamente mais altas na segunda-feira, em reuniões com agências de auxílio internacionais e diplomatas. "A mensagem básica foi que eles acreditam que uma contagem de mortos provisória era de cerca de 10 mil mortos com três mil desaparecidos", disse um diplomata baseado em Yangon à Reuters, após um encontro com o ministro do Exterior, Nyan Win, antes do relato de 10 mil mortos em uma cidade apenas.