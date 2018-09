Ciclone no RS pode ter ventos de até 80 km/h O ciclone extratropical que se forma neste final de semana, entre a costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai, poderá causar ventos de até 80 km por hora. O temporal, que deverá se formar a 400 km da costa gaúcha, não trará maiores conseqüências para a Defesa Civil, como o fenômeno que atingiu o Estado no dia 3 de maio, conforme nota da Somar Meteorologia. O instituto também ressalta que o ciclone, provocado pela mudança dos ventos para o quadrante sul, deve provocar chuvas e deixar as temperaturas mais amenas. Nos últimos dias a temperatura chegou aos 33 graus na maioria dos municípios gaúchos. Por isso, a recomendação da maioria dos meteorologistas é de cautela quanto às embarcações de pequeno porte. "Na região costeira, os ventos serão mais fracos, o que não deve causar maiores problemas às populações das cidades do litoral do Rio Grande do Sul", observou o instituto, em nota. No começo do mês, um ciclone extratropical foi acompanhado de chuvas intensas e ventos, provocando transbordamentos de rios e alagamentos, além de estragos na rede elétrica. Por causa disso, 18 cidades gaúchas decretaram situação de emergência.