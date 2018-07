Ciclone perde força sem causar estragos no Sul O ciclone subtropical que desceu do litoral do Sudeste para o litoral do Sul do Brasil no final de semana começou a perder força hoje, sem ter causado qualquer estrago na região costeira do Rio Grande do Sul. Os serviços de meteorologia indicam que o fenômeno permanecerá próximo ao litoral amanhã, quando ainda pode provocar chuvas e algumas rajadas de vento, e tende a se afastar para o alto mar na quinta-feira.