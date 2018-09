Ciclone provoca ondas de três metros no Rio A passagem de um ciclone extratropical provocou ondas de até três metros em praias da zona sul do Rio de Janeiro hoje. Em locais como o Arpoador, a faixa de areia foi totalmente tomada pelo mar. As ondas também se chocaram contra as pedras do Leblon e atraíram a atenção dos turistas que passavam pelo local.