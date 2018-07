Ciclone provoca rajadas de vento de 103 km/h no RS O Rio Grande do Sul teve fortes rajadas de vento após a formação, ontem, de um novo ciclone extratropical entre a costa do Estado e o Uruguai. O 8º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou ventos de 103,7 quilômetros por hora em São José dos Ausentes, nordeste do Estado. No Rio Grande do Sul, as rajadas oscilaram entre uma média de 60 e 90 km/h, informou o meteorologista Flávio Varone. A formação de ciclones é comum no outono e inverno. A tempestade estava associada a uma massa de ar frio de origem polar, que reduziu as temperaturas no Estado e em Santa Catarina. Os ventos derrubaram postes e afetaram a rede elétrica em vários pontos do Rio Grande do Sul e 5,5 mil consumidores ficaram sem eletricidade na área de atendimento da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), que abrange 72 cidades, incluindo Porto Alegre.