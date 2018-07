Ciclone provoca ventania no litoral gaúcho O ciclone extratropical que se formou no Atlântico Sul provocou rajadas de vento de até 90 quilômetros por hora no litoral sul do Rio Grande do Sul, no início da noite desta sexta-feira. Em cidades como Jaguarão, Mostardas e Rio Grande houve queda de árvores e de postes. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta avisando que as rajadas de vento prosseguem até este sábado e podem chegar até a cem quilômetros por hora em toda a costa gaúcha. Também recomendou que os moradores dessas regiões evitem lugares que ofereçam pouca proteção e desaconselhou a navegação. As intempéries climáticas não se resumem ao ciclone. Temporais com ventania e queda de granizo também atingiram o noroeste do Estado nesta sexta-feira, danificando 12 casas em São José do Inhacorá e três em São Martinho e deixando uma camada de gelo sobre o chão em Três de Maio. Neste sábado uma nova massa de ar polar chegará ao Estado. A temperatura oscilará entre 4 e 19 graus.