Ciclone se afasta do Rio Grande do Sul Depois de provocar dois dias de transtornos no Rio Grande do Sul, o ciclone extratropical que havia se formado na costa do Estado deslocou-se hoje para dentro do Oceano Atlântico. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica que ainda haverá pancadas de chuva em áreas isoladas do nordeste do Estado amanhã e depois o tempo passa a parcialmente nublado em todo o território gaúcho.