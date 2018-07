Ciclone subtropical ainda preocupa população gaúcha

Os primeiros efeitos do fenômeno foram percebidos hoje nas praias de Torres, na divisa com Santa Catarina, mas sem a intensidade inicialmente prevista. O mar subiu, encobrindo parte da faixa de areia, com ondas ainda baixas, mas revoltas. A velocidade do vento aumentou de 20 quilômetros por hora de manhã para 30 quilômetros por hora no final da tarde. Pelo menos 30 pescadores deixaram seus barcos ancorados em área abrigada do Rio Mampituba, atendendo as recomendações de evitar a navegação.

O meteorologista Eugênio Hackbart, da MetSul Meteorologia, considera o fenômeno como "pouco comum". Ciclones extratropicais formados na costa da Argentina e do Uruguai, com centro frio, que se deslocam para o litoral gaúcho e depois para dentro do Oceano Atlântico são corriqueiros, ao contrário de ciclones formados na costa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, com centro quente, se movimentando para o Sul, como é o caso do atual.