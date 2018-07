Ciclone traz vento e mais chuva para o RS

No noroeste, a chuva permanece, mas o volume das precipitações têm sido menor desde sexta-feira. Os rios começaram a baixar nas cabeceiras, mas a descida das águas para as zonas baixas tende a provocar enchentes em cidades da fronteira com a Argentina, como São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Moradores de Crissiumal viram uma casa inteira sendo levada pelo Uruguai, fora do leito.

Além de manter a preocupação com a situação da região já atingida pelas chuvas, os gaúchos terão de ficar atentos à metade sul, ao centro e ao leste. Um aviso meteorológico especial emitido pelo 8º Distrito de Meteorologia adverte que, nessas regiões, as condições meteorológicas serão favoráveis à ocorrência de chuva moderada a forte, com rajadas de vento de até 90 quilômetros por hora, neste domingo.