Ciclovia da Marginal do Pinheiros será aberta no sábado Com dois acessos, a ciclovia que acompanha uma das margens do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, será inaugurada no sábado. Com 14,8 quilômetros de extensão, a ciclovia vai da Estação Vila Olímpia da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) até a Avenida Miguel Yunes, no fim da Avenida das Nações Unidas, no sentido Interlagos.