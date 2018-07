Ciclovia da Marginal será aberta no sábado

Com dois acessos, a ciclovia que acompanha uma das margens do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, será inaugurada no sábado. Com 14,8 quilômetros de extensão, a ciclovia vai da Estação Vila Olímpia da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) até a Avenida Miguel Yunes, no fim da Avenida das Nações Unidas, no sentido Interlagos.

Os ciclistas deverão entrar na ciclovia pela Estação Vila Olímpia ou pela Avenida Miguel Yunes. "Achamos que era melhor abrir o espaço para os ciclistas logo, em vez de segurar até que os outros acessos estivessem prontos", justifica o presidente da CPTM, Sérgio Avelleda.

Até o fim do ano, novas entradas serão abertas e o espaço, ampliado até o Parque Villa-Lobos, na zona oeste. "Ainda não tivemos tempo de fazer a iluminação do espaço", disse Avelleda. Por isso, a ciclovia ficará aberta somente das 6 às 18 horas. O projeto também prevê a criação de um espaço de educação ambiental, para chamar a atenção para os problemas do Rio Pinheiros.

Para o ciclista e diretor do Instituto CicloBr, André Pasqualini, a ciclovia deverá ser usada apenas para lazer e por alguns poucos ciclistas que moram e trabalham perto dos acessos. "A princípio alguns curiosos usarão o espaço, mas haverá pressão para que o projeto continue e outros acessos sejam construídos."

A intenção de construir a ciclovia foi divulgada pelo Estado em agosto. O projeto para as ciclofaixas na Marginal do Pinheiros foi elaborado inicialmente pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia, que pretendia construir as pistas nas duas margens do rio. O trajeto seria do Parque Burle Marx até a chamada Usina de Traição - com aproximadamente 6 quilômetros.

Na mesma época, a Prefeitura prometeu ampliar em cinco vezes a rede de ciclovias até o primeiro semestre de 2010. No total, seriam 54,5 km. Os investimentos ocorreriam nos bairros Jardim Helena, na zona leste, Jardim Brasil, na zona norte, além de Grajaú e Cocaia, na zona sul, para duplicar o número de viagens realizadas por ciclistas nessas regiões. Conforme dados da Companhia de Engenharia de Tráfego, diariamente são registrados pelo menos 160 mil deslocamentos de bicicleta na capital.