Ciclovia na Brás Leme, em SP, deve sair até dezembro A Prefeitura promete concluir até dezembro um plano que existe há pelo menos sete anos: a ciclovia da Avenida Brás Leme, na zona norte de São Paulo. A Secretaria Municipal de Transportes projetou um percurso de três quilômetros ao longo do canteiro central da avenida - onde hoje há pista de caminhada e corrida, que será preservada. Além disso, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estuda criar, em parceria com a iniciativa privada, a primeira ciclofaixa de lazer da região. Com dois quilômetros, ela deve ligar a ciclovia da Brás Leme ao Parque da Juventude.