Cid Gomes ironiza Cabral e põe Ceará à disposição para Copa e Olimpíada O governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), ironizou nesta quinta-feira as declarações do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), sobre a dificuldade fluminense de sediar jogos da Copa do Mundo de 2014 e realizar a Olimpíada de 2016 e colocou seu Estado à disposição para sediar esses eventos.