Cidade catarinense registrou -8,8ºC nesta madrugada

O frio intenso da massa polar, com formação de geada ampla no Estado, foi percebido entre 6 e 7 horas, já com o céu claro. O orvalho que se formou durante o período noturno congelou com as baixas temperaturas, favorecendo a formação de geada, que normalmente ocorre nas áreas mais altas do Estado. O fenômeno também foi registrado no litoral, fato mais raro de acontecer.

De acordo com a Defesa Civil, em Florianópolis foi registrado 2,7ºC, a temperatura mais baixa desde de 2001, quando os termômetros chegaram a 2,2ºC. Outros municípios também surpreenderam com mínimas muito baixas, como São Francisco do Sul (1,05ºC).