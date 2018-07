Cidade da Polícia será inaugurada em 2013, diz Cabral O governador Sérgio Cabral disse nesta terça-feira (25) que a Cidade da Polícia, complexo de prédios onde serão concentradas as delegacias especializadas da Polícia Civil, será inaugurada em abril de 2013. A Cidade da Polícia está sendo erguida no terreno de uma antiga fábrica no bairro do Jacaré, próxima à Favela do Jacarezinho, uma das mais violentas da zona norte do Rio e uma das principais candidatas a receber a 29ª UPP.