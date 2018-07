Cidade de Deus, no Rio, terá circulação de nova moeda

"A ideia é fazer com que a riqueza produzida naquela região possa circular no próprio território. Para o cliente, o desconto é uma motivação. Para o comerciante, ele vai aumentar as vendas, fidelizar o cliente, e ganhar na escala", explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Solitário, Marcelo Henrique da Costa.

A agência comunitária da Cidade de Deus, prevista para ser inaugurada dia 15, integrará uma rede de 52 bancos sociais espalhados pelo País. Começará com caixa de R$ 30 mil, verba liberada a fundo perdido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Inicialmente, os moradores poderão trocar seus reais por CDD - para poder fazer compras com descontos - e pegar empréstimos com valor equivalente a R$ 100, para pagamento em até três vezes sem juros. Se o empréstimo for em reais, haverá cobrança de juros.