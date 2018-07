Cidade de São Paulo entra em estado de alerta

As pessoas também devem evitar aglomerações em ambientes fechados; umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água; usar soro fisiológico para olhos e narinas; permanecer em locais protegidos do sol; consumir bastante água; e procurar andar de carona, já que os veículos colaboram com a poluição. A redução da umidade do ar causa um aumento nos níveis de dióxido de enxofre e material particulado, o que propicia o surgimento ou agravamento de doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares.