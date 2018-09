Cidade de São Paulo reformará 600 km de calçadas O Diário Oficial publicou hoje o decreto que prevê a reforma das calçadas de 300 ruas e avenidas da capital paulista, o equivalente a 600 quilômetros. As obras deverão ser realizadas a partir do início do segundo semestre em 41 quilômetros de calçadas. Para essa primeira etapa, está previsto o gasto de R$ 17 milhões. Segundo a Prefeitura, a reforma faz parte do programa iniciado em 2005 para a padronização dos pisos e implementação de adaptações para melhor acessibilidade. Desde então, 315 km receberam os novos formatos. "A idéia é ligar as ruas mais importantes de cada bairro, proporcionando uma logística adequada e causando menor transtorno aos pedestres", afirmou o secretário das Subprefeituras, Andrea Matarazzo, em nota.