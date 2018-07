Cidade de São Paulo registra recorde de trânsito

A via com maior quantidade de filas é a Marginal do Tietê no sentido Rodovia Ayrton Senna. Na pista expressa, o motorista encontra 23,1 quilômetros da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino. Na pista central, a via tem 10 quilômetros de morosidade da Ponte dos Remédios até a Ponte da Casa Verde. A pista local da marginal registra 7,9 quilômetros de trânsito intenso da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Aricanduva.

Anteriormente, o recorde de trânsito deste ano para o período da noite era do dia 20 deste mês, quando foram registrados 135 quilômetros de tráfego carregado às 19 horas. Pela manhã, os motoristas também enfrentaram lentidão acima do normal na capital. Às 9h30, a marca de 115 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas se tornou o segundo maior índice de congestionamento do ano do período da manhã. O maior índice da manhã ocorreu no último dia 10, quando os motoristas enfrentaram 120 quilômetros de lentidão, às 10 horas da manhã.