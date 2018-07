Cidade de São Paulo terá dia de sol entre nuvens O dia começou com nebulosidade, formação de neblina e termômetros oscilando em torno dos 12ºC na Grande São Paulo. No momento o sol aparece entre nuvens e deve espantar um pouco a sensação de frio ao longo do dia, entretanto as temperaturas não sobem muito e as máximas não devem superar os 21ºC. Entre o final da tarde e a noite os ventos úmidos que sopram do oceano aumentam a nebulosidade e favorecem a ocorrência de chuviscos na capital paulista.