Cidade de SC registra -7,8ºC, menor temperatura do País

Tanto na cidade Serrana quanto em Florianópolis, não fazia tanto frio num mês de julho desde 2000, quando as menores marcas no mês nos municípios ficaram em -9ºC e 1,4ºC, respectivamente. A menor temperatura registrada desde o mês de janeiro de 2010, antes das marcas desta quarta, havia acontecido em Urupema, quando fez - 2ºC em junho.

Os dados são das estações meteorológicas Climaterra, Epagri e Inmet e foram registrados na maioria das cidades das regiões do Planalto, Oeste e Meio-oeste catarinense. Os registros confirmaram as previsões para a madrugada e início da manhã de quarta-feira. Em muitas regiões, especialmente na zona rural, foi registrada a presença de geada. Em Lages, os termômetros registraram até 4ºC e 5ºC negativos em alguns pontos da cidade.

Mesmo assim, o frio não foi recorde, já que no ano passado, em Bom Jardim da Serra, a mínima atingiu 7,9ºC negativos. O frio registrado esta semana é consequência de uma massa de ar polar que se encontra sobre a região Sul do Brasil. Deve gear nos pontos mais altos do Estado e, entre a tarde e a noite de quinta-feira a nebulosidade vai aumentar a partir da região Norte, com chuva em todas as cidades.