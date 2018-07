Cidade de SP sai do estado de atenção Toda a cidade de São Paulo saiu do estado de atenção às 17h20 de hoje após a chuva perder intensidade. As regiões e as marginais do Tietê e do Pinheiros entraram em atenção às 14h50. A região do Ipiranga, na zona sul, ficou em alerta das 15h10 às 16h12 devido ao transbordamento do Córrego Ipiranga, localizado no cruzamento da Avenida Abraão de Morais com Rua Ribeiro Lacerda.