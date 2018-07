Cidade de SP tem 2º maior índice de lentidão do ano

No horário, a pior via para o motorista era a Marginal do Tietê com 19,1 quilômetros de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, na pista expressa. A marginal tinha tráfego lento da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte Imigrante Nordestino.

Além do excesso de veículos, um incêndio causou a interdição da pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na altura do Cebolão. O fogo consumiu 92 barracos de uma favela localizada próxima à Ponte dos Remédios, no Jaguaré, na zona oeste.

Às 18 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomendou aos motoristas que evitassem circular pela região. Às 20h25, a pista local da Marginal do Pinheiros continuava bloqueada. Não há previsão para liberar o local.