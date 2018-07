Cidade de SP tem uma morte por atropelamento a cada dia

No trânsito em geral, morreram no primeiro bimestre deste ano 146 pessoas nas vias paulistanas. Depois dos pedestres, as maiores vítimas fatais são os motociclistas: 46 deles morreram no período. Em seguida, aparecem motoristas ou passageiros de automóveis (37 mortes) e ciclistas, com duas mortes. Esse também é o menor patamar de mortes no trânsito paulistano desde 2005 -- quando, nos dois meses iniciais do ano, 206 pessoas perderam a vida de algum modo nas vias da capital. Em janeiro e fevereiro do ano passado, 216 morreram no trânsito de São Paulo, ante 231 em 2011 e 211 em 2010.

Andando a pé

Na capital inteira, houve baixa de 20,4% no número de mortes por atropelamento no período correspondente a parte do segundo ano do programa. A comparação é com o ano anterior ao lançamento da campanha. Segundo a CET, entre 11 de maio de 2010 e 28 de fevereiro de 2011, foram registradas 506 mortes de pedestres na cidade. Já de 11 de maio de 2012 a 28 de fevereiro de 2013, 403 pessoas morreram atropeladas e mortas na capital paulista.

Tomando-se o centro da cidade isoladamente, onde foi implantado, em 2011, a primeira Zona Máxima de Proteção ao Pedestre (ZMPP), os óbitos de quem anda a pé na rua caíram 44,1% na comparação destes dois períodos. No primeiro, antes da campanha, houve 34 mortes, ante 19 neste ano.

Mais fiscalização

A Secretaria Municipal dos Transportes informou que, a partir de segunda-feira, 13, irá "redobrar" a fiscalização às infrações que versam sobre o respeito aos pedestres, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O maior rigor na fiscalização começou em 8 de agosto de 2011. De lá até o último dia 31 de março, foram aplicadas 554.573 multas, das quais 15,3% (85.130) eram por deixar de dar preferência ao pedestre.

De acordo com a CET, a partir de segunda-feira, 1.854 marronzinhos que foram "reciclados" para essa atividade passarão a ficar "dedicados exclusivamente num período do turno diário para observar se os motoristas estão respeitando" o direito dos pedestres no trânsito.