Cidade dividida por rodovia tem trânsito caótico em SP

De acordo com a Associação Comercial e Empresarial, comerciantes reclamam da queda no movimento causada pelo trânsito caótico e pela falta de lugar para estacionar. Para complicar, a prefeitura autorizou o funcionamento de duas agências bancárias em um prédio sem estacionamento. As vagas para deficientes e idosos foram improvisadas do outro lado da rua. Uma munícipe entrou com representação no Ministério Público Estadual. O pedido de apuração foi arquivado, mas o Banco Central ainda não autorizou o funcionamento das agências.

A prefeitura informou ter feito mudanças para melhorar a fluidez no trânsito. Desde a segunda-feira, a Av. Elias Alves da Costa passou a ter mão única, nos dias úteis, das 17 horas às 18 horas. "Esta medida visa a solucionar o congestionamento de 2 km que se forma diariamente no horário de pico a partir do retorno localizado abaixo do viaduto, na altura do km 43,5 da rodovia", informou a Coordenadoria Técnica de Trânsito. De acordo com a prefeitura, os motoristas elogiaram a iniciativa, por isso o sentido mão única terá continuidade. A prefeitura informou que está em busca de alternativas para ampliar a oferta de vagas para estacionamento.