Cidade do conto dos Irmãos Grimm vive infestação

No conto dos Irmãos Grimm, o flautista atrai uma praga de ratos para fora da cidade com suas melodias. Na vida real, a cidade de Hamelin, na Alemanha, enfrenta uma infestação de roedores e luta para limpar a cidade a tempo para as comemorações dos 725 anos do famoso conto. As festividades devem atrair milhares de turistas no ano que vem. Mas até o momento, as autoridades da cidade do flautista ainda não conseguiram encontrar uma solução se livrar dos roedores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.